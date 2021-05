Dief probeert in te breken in auto van MMA-kolos en dat zal hij zich nog wel even beklagen

Time-outDeze dief in Houston, in de Amerikaanse staat Texas, zal voortaan wellicht twee keer nadenken vooraleer hij nog eens probeert toe te slaan. Hij koos er gisteren immers het voertuig uit van Derrick Lewis, een zwaargewicht in de Ultimate Fighting Championship - de belangrijkste MMA-competitie ter wereld, zeg maar. En die nam het heft in eigen handen.