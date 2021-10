Dessers betrokken bij bizarre fase: spits krijgt geen overtreding, maar wel... een intiem moment met opponent

Het was vlak na rust dat Dessers in de vijandelijke zestien in botsing kwam met RKC-spits Michiel Kramer. Onze landgenoot wilde de fout en greep naar z'n achterhoofd, maar een overtreding kreeg hij niet. Opluchting voor Kramer, die het zaakje snel suste. Of beter: kuste. De ex-speler van Feyenoord vond er niets beter op dan Dessers vier keer te kussen (zie video boven). De ietwat verbouwereerde spits had daarna wel geen hoofdpijn meer, want hij kon weer verder en speelde de match uit.