De 'Tour de Thibaut' waarmee Courtois zich oplaadt voor een waanzinnig seizoen met mogelijk meer dan 70 matchen en nauwelijks vrije tijd

Time-OutDe ene zomer is de andere niet. Die van Thibaut Courtois in 2022, dat is er alvast eentje om in te kaderen. Een onvergetelijke maand: het hoogste sportieve clubsucces gevolgd door privégeluk aan de zijde van zijn Israëlische verloofde Mishel Gerzig in de allermooiste Zuid-Europese settings. En Madrid is nog niet in zicht. Pas op 8 juli herstart Real de training. Een reconstructie van de ‘Tour de Thibaut’.

Bekijk hieronder de interactieve kaart

28 mei 2022. De mooiste dag van Thibaut Courtois als doelman. MVP van de Champions League-finale. Dankzij twee fenomenale reddingen op pogingen van Mané en Salah schenkt ‘El Muro’ Real de beker met de Grote Oren. Courtois, de volgende dag paraderend in open bus door de straten van Madrid met de trofee, nog wat meer ‘San Tibu’. De heilige Thibaut.

Hij miste zo het trouwfeest van zijn broer Gaetan, maar was de dag erop als getuige samen met Mishel wel aanwezig op het burgerlijke huwelijk in Alden Biesen. Om zich die avond met pubalgie in Tubeke te melden. Geen vierluik in de Nations League voor Courtois, een vervroegde vakantie lonkt. Dat moesten ze Courtois geen twee keer zeggen.

Volledig scherm Thibaut met Gerzig op de burgerlijke trouw van zijn broer Gaetan. © instagram mishelgerzig

De dag na België - Nederland maakt hij op Instagram bekend dat hij en model Mishel verloofd zijn. Het aanzoek gebeurt voor de kust van het Italiaanse Amalfi, de feeërieke badplaats in het zuiden van het land. Op de vooravond van haar 25ste verjaardag, die gepast gevierd werd met de nodige toeters en bellen.

Vervolgens trokken de tortelduifjes naar het Griekse Mykonos. Het blauwe water van de Egeïsche Zee, de witte huisjes onder een strakblauwe hemel: idyllischer kan het nauwelijks. En ook van het uitgaansleven werd er uitbundig geprofiteerd, zo liet Mishel maar al te graag familie en vriendinnen op gepaste tijden meegenieten.

Tussendoor troonde Gerzig de doelman maar al te graag enkele dagen mee naar haar heimat. Met de privéjet naar Eilat. En ook in de populaire badplaats, in het zuiden van Israël aan de Golf van Akaba, een uitloper van de Rode Zee, werd het genieten met grote G. Met onder andere een bezoekje aan het Coral World Underwater Observatory, een openbaar aquarium, park en natuurbeschermingscentrum waar een date met dolfijnen en reuzeschildpadden op het programma stond.

Waarna het via Mykonos naar Ibiza ging. Het Spaanse feesteiland mocht natuurlijk niet ontbreken. In het gezelschap van de kinderen ditmaal. Op een afgehuurde jacht werd er samen met vrienden genoten van de zon en stond ook waterpret opnieuw centraal. Met Adriana en Nicolas op de jetski. Gezinsgeluk overdag, ‘s nachts feesten met Mishel en haar vriendinnen in de club of op de boot.

Training Real op 8 juli

Het goeie nieuws voor Courtois: de training van Real start pas opnieuw op 8 juli. Het slechte nieuws: het wordt razend druk. Op 10 augustus volgt de eerste officiële match, met de Europese Supercup tegen Frankfurt in Helsinki (1 duel). Op 14 augustus herstart La Liga (38 duels), van de eerste week van september tot begin november wordt de poulefase in de Champions League (6 duels) afgewerkt. Met eind september nog twee matchen in de Nations League (Nederland uit en Wales thuis), waarna het half november verzamelen geblazen is met de Rode Duivels richting WK Qatar. In theorie mogelijk een 10-tal duels - inclusief oefenpot voorafgaand aan het WK.

Halfweg januari speelt Real de Spaanse Supercup in Saoedi-Arabië (mogelijk 2 duels) en dan moet er ook nog een datum gevonden worden voor het WK voor clubs, waaraan Real als Champions League-winnaar deelneemt (mogelijk 2 duels). Als ‘de Koninklijke’ in alle competities actief blijft (nog eens 7 duels in de Champions League en 6 duels in de Copa del Rey) en Courtois speelt alles, zou hij zomaar eventjes aan een seizoen van... 72 (!) matchen komen, met tussenin nauwelijks een vrij moment. Geniet er dus nog maar even wat van, Tibu.

