De soap is ten einde. Wanda Nara en Mauro Icardi blazen echtscheiding af en gaan samen verder: “Hier komen we sterker uit”

time-outNa een week vol drama komt er dan toch geen einde aan het huwelijk van PSG-spits Mauro Icardi (28) en zijn vrouw annex model Wanda Nara (34). Dat maakt Nara zelf bekend via - what did you expect - Instagram: “Ik besefte dat ik alles heb, maar dat ik niets heb als ik niet bij hem ben. Te Amo , Mauro.”

Even terugspoelen naar vorige week: “Bom! Mauro en Wanda gescheiden. Zo’n zonde. Ik hoop dat ze de brokken nog kunnen lijmen. Er zou een andere vrouw in het spel zijn. Ik ben gechoqueerd.” Met dat bericht bracht de populaire Argentijnse journaliste en influencer Ker Weinstein, die dicht bij het koppel staat, het nieuws van de split naar buiten. Icardi en Wanda trouwden in 2014 nadat het koppel een affaire had terwijl zij nog getrouwd was met Maxi Lopez, een ploegmaat en goeie vriend van Icardi bij het Italiaanse Sampdoria Genua.

Het model, zeker in Argentinië en Italië ook een heuse bekendheid, was duidelijk van slag door de breuk en haalde op Instagram zwaar uit naar haar man. “Opnieuw een gezin dat je hebt kapotgemaakt voor een hoer”, luidde een niet mis te verstane Instastory. Icardi werd ontvolgd en de foto’s van het koppel verdwenen van haar instagram-pagina.

Volledig scherm Instagram-story van Wanda Nara © instagram wanda_icardi

Icardi postte de dagen erop heel wat foto’s van hem en Nara in een poging om de brokken te lijmen. Hij wenste haar onder meer een fijne Moederdag. “Dankjewel om vertrouwen te blijven hebben in deze prachtige relatie”, klonk het in een ander bericht. Maar met die poging om het weer goed te maken was Nara alles behalve opgezet. Zij postte op haar beurt een foto van haar hand, zonder trouwring. “Ik hou meer van mijn hand zonder ring”, schreef ze erbij. Pijnlijk.

Daarvan kreeg Icardi het dan weer op z’n heupen. De Argentijnse spits van PSG postte ‘s nachts een Instagram-verhaal (dat hij al snel weer verwijderde) waarop hij met Nara in bed te zien was. “Op Instagram ben je vrijgezel, maar ‘s nachts kom je om vergeving vragen! Wat is het nu, Wanda Icardi? Het is me niet duidelijk”, schreef hij verbitterd.

Volledig scherm Icardi postte een paar innige kiekjes van hem en Wanda Nara, maar zij wond er op haar beurt weinig doekjes om. © Instagram

Volledig scherm Mauro Icardi postte een nieuwe foto van en Wanda Nara op Instagram. © Instagram

Maar ondanks het moddergooien van de voorbije dagen, lijkt de storm dan toch te zijn gaan liggen ten huize Icardi-Nara. In een lang bericht op Instagram deelt Nara haar gevoelens: “De foto’s die ik de afgelopen maanden heb gepost lieten zien hoe goed we het hadden en hoe gelukkig we waren. Na alles wat er gebeurd is, was ik erg gekwetst. Elke dag vroeg ik Mauro om een scheiding. Toen hij besefte dat er geen weg terug was, zei hij me dat we zo niet verder konden. Hij zei dat als scheiden de enige manier was om een eind te maken aan zoveel pijn, we dat maar moesten doen. We zijn toen naar de advocaat gegaan. Binnen de twee dagen accepteerde Mauro alle voorwaarden en ondertekenden we de overeenkomst.”

Het was uiteindelijk een brief die Icardi aan Nara schreef die haar deed inzien dat ze haar huwelijk toch nog een kans wou geven. “De dag erop schreef hij mij een brief zoals nog nooit iemand mij ooit geschreven had: “Ik heb je alles gegeven en je hebt alles, ik hoop dat je gelukkig kan zijn, want dat zou mij gelukkig maken”. Toen besefte ik dat ik alles heb, maar dat ik niets heb als ik niet bij hem ben”, klinkt het.

“Ik ben er zeker van dat deze slechte tijd die we doormaken ons sterker zal maken als koppel en als gezin. Het belangrijkste is dat we beiden de vrijheid hadden om een einde te maken aan ons verhaal van acht jaar, maar dat we, moe van het huilen, opnieuw voluit voor elkaar hebben gekozen. Ik hou van je, Mauro", besluit Nara emotioneel.

Volledig scherm Wanda Nara en Mauro Icardi in betere tijden. © DR