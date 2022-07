‘De slechtste Schwalbe in de carrière van Neymar’ of is de penalty terecht? Braziliaan verdeelt het internet

Time-Out Kyrgios laat vrouw uit publiek zetten omdat “ze 700 drankjes lijkt op te hebben”, maar die dient van repliek: “Had er slechts twee op”

Opvallend moment, gisteren tijdens de finale van Wimbledon tussen Novak Djokovic en Nick Kyrgios. De Australiër ergerde zich aan een vrouw in het publiek, die er volgens hem uitzag alsof ze “700 drankjes op had”. De vrouw, een 32-jarige advocate, zegt de dag nadien dat ze slechts twee drankjes op had en last had van de warmte.

11 juli