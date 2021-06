De redenen achter de bizarre ploegfoto’s van Wales: “Het sloeg echt nergens op”

Het traditionele stramien van vijf spelers onderaan en zes bovenaan, of omgekeerd? Daar moeten Gareth Bale en co niet van weten. Ook op dit EK blijven 'The Dragons' uit de pas lopen. De reden moet gezocht worden bij een ploegfoto uit het verleden, toen de Welshmen per ongeluk bijzonder slecht opgesteld stonden. Hilariteit alom om dat beeld achteraf.

“Het sloeg echt nergens op”, lachte het gewezen Wales-boegbeeld Joe Ledley toen hij het er in 2017 voor ‘Wales Online’ over had. “Zodat we dan maar besloten hebben het te blijven te doen, waardoor het echt een gimmick werd. We oefenen er echt niet op. Vooraf hebben we het er kort in de groep wel over en beslissen dan wat we doen. We zullen er volgens mij ook nooit mee stoppen.”