De liefde gevonden in de paddock: F1-piloot Fernando Alonso samen met Oostenrijkse tv-presentatrice

In het F1-circus werd er al wekenlang gefluisterd dat de twee samen iets zouden hebben, maar pas sinds deze week lijkt er echt duidelijkheid te zijn. Afgelopen dinsdag deelde de 40-jarige Spanjaard een filmpje op zijn Instagramverhaal. Met in de hoofdrol: Andrea Schlager, die op haar paard enkele toertjes doet en met als opschrift “Een krachtige schoonheid”. Daags voordien had de 39-jarige Oostenrijkse op haar beurt ook al een video gedeeld waarin te zien is hoe ze samen met Alonso aan het surfen is. “Ik kijk uit naar nog zo’n zomer", schreef zij ze er op haar beurt bij. ‘t Is dus meer dan waarschijnlijk dat de twee al een hele poos verliefd zijn.