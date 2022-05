“De geruchten kloppen niet”: Alphonso Davies (Bayern) niet langer powerkoppel met Jordyn Huitema (PSG), maar dat heeft niets met overspel te maken

Time-OutZe hadden elkaar leren kennen in Canada voor ze furore maakten in het buitenland. Zij bij PSG, olympisch kampioene in Tokyo ook. Hij bij Bayern München. Op hun zestiende al gescoord voor de A-ploeg van hun land, zowel zij als hij als jongste ooit. Ze hadden hun eigen YouTube-kanaal. Maar nu is er, na een relatie van vijf jaar, een einde gekomen aan een van de meest geliefde powerkoppels in het internationale voetbal: Alphonso Davies en Jordyn Huitema, beiden 21.

Want plots is er geen YouTube-kanaal meer. Zijn alle foto’s van elkaar op hun sociale media verdwenen. Gelukkig blijft er nog wel wederzijds respect. De geruchten als zou Huitema vreemdgegaan zijn als de reden voor de split, worden door Davies van de kaart geveegd. Maar de verdediger van Bayern bevestigt wel via onder andere Twitter dat ze niet langer samen zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het klopt dat Jordyn en ik uit elkaar zijn. Maar de geruchten die er over haar de ronde gaan, zijn fout. Zij is een goed iemand waarvoor ik veel respect heb. Ik wens haar het beste en vraag iedereen om onze privacy te respecteren”, zo luidde het gisteren in een online bericht van Davies.

Volledig scherm © rv

Davies leerde Huitema kennen toen hij bij de Vancouver Whitecaps speelde. Sinds september 2017 waren ze samen, waarna hij in 2018 naar Beieren ging. Aanvankelijk nog (even) in het tweede elftal van de Duitse recordkampioen, maar sinds drie seizoenen helemaal op het voorplan. Vooral dankzij een ijzersterke Champions League-campagne: Bayern won in het coronajaar 2020 de finale van PSG en veroverde toen - net zoals de voorbije twee seizoenen - de landstitel. In 2021-2022 was Davies, geroemd voor zijn (sprint)snelheid, goed voor zes assists. Ondanks dat hij drie maanden van het laatste seizoen miste wegens een positieve test op Covid-19. Uit een vervolgonderzoek in januari werd een ontsteking aan de hartspier geconstateerd.

Volledig scherm 23 augustus 2020: Davies poseert met de gewonnen Champions League-beker naast momenteel Anderlecht-huurling Zirkzee. © EPA

Davies wordt beschouwd als een van de allerbeste linkerflankspelers ter wereld en had een groot aandeel in de kwalificatie van Canada voor het WK 2022 in Qatar. Waar de Canadezen, met ook Club-flankspeler Buchanan, hun openingsmatch op 23 november spelen tegen de Rode Duivels. Davies werd geboren in een Ghanees vluchtelingenkamp, nadat zijn ouders gevlucht waren uit Liberia. Het gezin verhuisde toen Davies vijf jaar jong was naar Canada.

Volledig scherm © rv

Huitema van haar kant kwam de eerste jaren vooral in het nieuws dankzij haar relatie met Davies, maar timmerde aan de eigen voetbalweg. Het voorbije seizoen pakte ze met PSG de Franse beker en werd ze in de competitie tweede, achter Champions League-winnaar Lyon van Janice Cayman. Op dat kampioenenbal haalde ze met de Parijse club de halve finale, met Canada trad ze in februari aan op de Arnold Palmer Cup nadat ze vorige zomer goed was voor goud op de Olympische Spelen van Tokyo.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝘑𝘖𝘙𝘋𝘠𝘕 𝘏𝘜𝘐𝘛𝘌𝘔𝘈 (@jordynhuitema) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Jordyn Huitema, links met Alphonso Davies op een verkleedfeestje, rechts in het shirt van PSG. © Instagram