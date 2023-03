Cristiano Ronaldo showt het nieuwste pronkstuk van zijn absurd wagenpark: een Bugatti van meer dan 8 miljoen

Time-outHij had hem al twee jaar geleden besteld, maar nu is Cristiano Ronaldo ook voor het eerst in het straatbeeld gespot in zijn Bugatti Centodieci, een exclusieve wagen waarvan er maar tien in de wereld gemaakt zijn. Het wagenpark van de Portugees overschrijft makkelijk de 20 miljoen euro . Een kijkje in een van de vele luxevertrekken van de Portugees vol met exclusieve supercars.

Cristiano Ronaldo heeft niet alleen een hoofd waarmee hij makkelijk scoort, hij is ook een ‘petrolhead’ - zoals ze dat over het Kanaal zeggen. Hij houdt van zijn auto’s, zolang die speciaal zijn natuurlijk. Dankzij de Netflix-docu ‘Soy Georgina’, waarin het leven van zijn Spaans lief uitvoerig wordt belicht, krijgen we dankzij drie screenshots een inkijk in de protserige garage van Ronaldo in zijn woonst in de chique Madrileense buitenwijk La Finca - plaats waar hij in de voorbije interlandbreak verbleef. Daar waar ook Eden Hazard momenteel woont.

Vorig jaar kwam daar als verjaardagscadeau, de Cadillac Escalade van 414 pk en bijna zes meter bij. De prijs: 180.000 euro. Geen supercar, wel een luxegezinswagen. De drie jongste kinderen keurden de fonkelnieuwe wagen meteen goed. Mét hoofdtelefoon. Niet vreemd, want de auto staat gekend om zijn uitstekend geluidssysteem met 36 luidsprekers.

Volledig scherm Ronaldo met zijn verjaardagscadeau, een Cadillac Escalade. © instagram georginagio

Toen Ronaldo de overstap van Juventus naar Man United maakte om zijn rentree op Old Trafford te vieren, kocht hij een klassieker om in Engeland mee rond te rijden: een hybride Bentley Flying Spur, ter waarde van 250.000 euro.

Maar het absolute pronkstuk in Ronaldo’s garage zou de Bugatti Centodieci moeten zijn. Een retromoderne hommage aan de legendarische Bugatti EB110 die in de jaren 90 hét paradepaardje was. Van de Centodieci zijn er slechts tien exemplaren geproduceerd, niet vreemd dus dat het prijskaartje navenant is. ‘CR7' zou zo’n 8,5 miljoen euro neergeteld hebben voor de bolide. Daar moet zelfs hij toch even voor ‘werken’. Voor de kenners: de Centodieci heeft 1.600 paarden onder de motorkap en heeft slechts 2,4 seconden nog om van 0 naar 100 kilometer per uur te gaan.

“Omdat er maar tien stuks zijn, is deze sculpturale schoonheid een kunstwerk”, luidt het promopraatje van Bugatti. Vlak voor hij in 2020 in quarantaine ging, zou hij die bestelling in Frankrijk geplaatst hebben. Eergisteren werd hij er voor het eerst mee in het straatbeeld gespot, toen hij na de interlandbreak met Portugel even in Madrid verbleef alvorens weer de afreis naar Saoedi-Arabië en Al-Nassr te maken.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo, in het shirt van Juventus, met een Bugatti Centodieci. © Bugatti en AFP

Verder zijn of waren een Ferrari Monza SP2, een BMW M6, een Bentley Continental GTC, een Mercedes-Benz C-Class Sports Coupé, een Porsche Cayenne, een Audi Q7, een Ferrari F430, een Porsche 911 Carrera 2S Cabriolet, een Bentley GT Speed, een Audi R8, een Audi RS6, een Maserati GranCabrio, een Porsche Cayenne Turbo, een Range Rover, een Aston Martin DB9, een McLaren MP4-12C Spider en een Mercedes-Benz AMG-klasse G63 die hij voor zijn 35ste verjaardag kreeg al in het bezit van de Portugese wereldster. Goed voor in totaal meer dan 20 miljoen euro.

Volledig scherm Iets verder weg van de showroom in de garage zien we nog vier wagens, naast een resem reservebanden, waaronder een zilveren Ferrari en nog enkele Mercedessen. © rv

Volledig scherm Ronaldo met zijn Bugatti Chiron van 2,4 miljoen euro. © instagram cristianoronaldo

