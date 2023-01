Cristiano Ronaldo poseert na aankomst in Saudi-Arabië met jonge fans, vandaag medische tests en voorstelling

“Normaal dat spelers seks hebben voor de match, zolang het geen orgie is”, grapt Luis Enrique, wiens dochter samen is met Ferran Torres

Luis Enrique is een coach die op het WK voetbal goed in z’n vel zit. Na de 7-0 tegen Costa Rica maakte hij opnieuw zijn opwachting op de live streaming-website Twitch. En Enrique, wiens dochter samen is met een van z’n spelers (Ferran Torres), ging geen vraag uit de weg. Al zeker niet wanneer het over seks ging.

26 november