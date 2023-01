Cristiano Ronaldo poseert na aankomst in Saudi-Arabië met jonge fans, morgen medische tests en voorstelling

Time-outDaar is hij dan. In Saudi-Arabië zaten ze een hele dag vol spanning op de komst van Cristiano Ronaldo te wachten. De Portugees is ondertussen geland. Op social media gaat intussen een grapje van Al-Nassr-trainer Rudi Garcia over Lionel Messi over de tongen.