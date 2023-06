Courtois en Mishel geven elkaar het jawoord in het Château de la Croix des Gardes in Cannes

Deze Belgische toeristen zijn in de buurt op vakantie toen ze op HLN lazen waar het trouwfeest zou doorgaan. Dus gingen ze een kijkje nemen aan het Château de la Croix des Gardes in de hoop een glimp op te vangen van het gelukkige paar. De poorten zijn intussen gesloten, want inmiddels zijn de festiviteiten vol aan de gang.

Vandaag vindt de huwelijksceremonie plaats en geven Thibaut Courtois en Mishel Gerzig elkaar dus het jawoord. De locatie van de festiviteiten vanavond was lang een goed bewaard geheim, maar inmiddels is bekend dat het doorgaat in het Château de la Croix des Gardes in Cannes. Het is dé locatie bij uitstek voor al wie glamour maar bovenal elegantie hoog in het vaandel draagt. De eerste gasten komen stilaan aan, ze worden vervoerd in zwarte mini-busjes.

Reconstructie van gisteren

“Give me, give me, give me a man after midnight.” Op de tonen van ABBA hebben Thibaut Courtois (31) en zijn verloofde Mishel Gerzig (26) zondagavond hun huwelijksfestiviteiten ingewijd. Het bruidspaar had de luxueuze beachbar L’écrin, waar Snoop Dogg en Paris Hilton al feestjes gaven, afgehuurd aan de Boulevard de la Croisette in Cannes voor een welkomstparty.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Thibaut en Mishel namen vol trots foto’s met hun geliefden. Zij straalde in een strapless witte bruidsjurk, de haren strak naar achter in een hoge staart. Hij pronkte dan weer in een witte polo, onder eerst nog een witte kostuumvest. De genodigden floreerden in felgekleurde zomerjurken en bohemien kostuums. Vuurfakkels stonden verspreid over het hele strand, er werd gefloten en een saxofonist gaf de beats van de dj een extra elan. De handen gingen vol overgave in de lucht en intens geknuffel volgde als apotheose. Rond tien uur werden de dansbenen al stevig losgegooid, terwijl de kinderen zich rot amuseerden op het strand, met feeëriek uitzicht op de Côte d’Azur.