Conor McGregor overleeft aanrijding op de fiets: “Dankzij ervaring als vechter wist ik hoe te vallen”

McGregor postte op Instagram twee filmpjes van het ongeval, maar zette er niet bij waar dat plaatsvond. Volgens lokale media gebeurde dat in Ierland, niet ver van zijn thuishaven in Straffan, even ten westen van hoofdstad Dublin. “Zware klap gekregen van een auto die me langs achter aanreed. De chauffeur was geblindeerd door de zon en kon me niet zien. Op volle snelheid reed hij me aan... Bedankt God, het was nog niet mijn tijd. Ik dank ook het judo en worstelen. Omdat ik weet hoe ik het best val, redde dat mijn leven.”