Conor McGregor krijgt het op de rode loper aan de stok met rapper Machine Gun Kelly

Volgens People wilde het team van Machine Gun Kelly geen reactie of opheldering geven over het incident en ook de rapper zelf wou er zoals op onderstaande video duidelijk zichtbaar is niks meer over kwijt. McGregor zelf reageerde wél - al deed hij dat geheel op zijn manier. “Ik vecht alleen maar tegen echte vechters, zeker niet tegen Vanilla Ice-achtige rappers. Ik ken hem niet, ik weet enkel dat hij samen is met Megan Fox”, luidde het.