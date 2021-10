Conor McGregor gaat uniek jacht van Lamborghini oppikken en broedt alweer op wild plan

Time-outConor McGregor (33) kan eindelijk genieten van zijn ‘Supercar of the Seas’. De MMA-vechter mocht zijn luxueuze jacht - amper 63 stuks van gemaakt - gaan afhalen in Italië. De Lamborghini Tecnomar is volledig gepersonaliseerd, 19 meter lang, haalt 111 kilometer per uur en kost zo’n 3,5 miljoen euro. Zijn ander jacht staat inmiddels te koop, met die centen wil hij een pub in Dublin kopen.

In de UFC-octagon loopt het al even niet naar wens. In juli - na een zoveelste terugkeer uit pensioen - beleefde McGregor met een beenbreuk een pijnlijke aftocht tegen Dustin Poirier. Maar een toontje lager zingen ligt niet in zijn aard. De Ier is belust op revanche, al vragen MMA-experts zich af of McGregors tijd niet stilaan gepasseerd is.

Geld heeft hij alvast genoeg, zo zegt hij zelf en toont hij ook graag. Nieuw bewijs: een luxejacht ontworpen door Lamborghini waarbij de constructie verzorgd werd door Italian Sea Group en Tecnomar. ‘The Supercar of the Seas’, zoals het vaartuig genoemd wordt, is 19 meter lang, weegt 24 ton en kan een topsnelheid van 111 kilometer per uur halen. Het kostenplaatje bedraagt zo’n 3,5 miljoen euro waarvan 500.000 euro gepersonaliseerde stuff door McGregor gekozen. Onder meer de groene kleur - verwijzend naar z'n moederland - en details over zijn Whiskymerk Proper Twelve - onder meer in het meubilair - zijn peperdure extraatjes.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Er werden slechts 63 exemplaren van dit model gemaakt, als verwijzing naar het stichtingsjaar van Lamborghini (1963). Om nog wat extra symboliek toe te voegen kocht McGregor het twaalfde model, een knipoog naar zijn whiskymerk dus. McGregor had de boot vorig jaar besteld, nu mocht hij het item eindelijk gaan afhalen in Italië. Eerst ging hij met vrouw en zoontje Rían naar Vaticaanstad, nadien zette hij koers naar de botenbouwer.

Nieuwe pub

Een nieuw speeltje, wat bekent dat het oude in de etalage wordt gezet. McGregor verkoopt zijn Prestige 750-jacht, dat hij twee jaar geleden voor 3 miljoen euro had aangekocht. Met de opbrengst heeft hij wilde plannen. McGregor wil ‘O’Neills Pub’ in Dun Laoghaire opkopen - een bar van 1.441 vierkante meter groot ter waarde van 800.000 euro. Hij bezit ook al de Black Forge Pub - 2 miljoen euro voor betaald - in zijn geboorteplaats Crumlin.

Alweer nieuwe, uitdagende plannen dus. En dan moet hij zijn volgend duel in de octagon nog aankondigen...

Ohja, nog dit: volgens Forbes was McGregor in 2020 de best betaalde sporter ter wereld. Dat met een inkomen van 149 miljoen euro. 136 miljoen euro was afkomstig van zijn zakelijke ondernemingen, dus niét via de MMA.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Conor McGregor ineengezakt na de blessure die hij opliep tegen Poirier. © USA TODAY Sports