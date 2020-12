Comedy Capers in Colombia: juichende ritwinnaar valt door verkeersdrempel nét voor finish

Rode Duivels DJ Jan Vertonghen zorgt met Vlaamse klassie­kers voor sfeer op de bus: “Mooi, ‘t leven is mooi”

19 november Een eerste plaats in de groep en kwalificatie voor de Final Four van de Nations League, dat moet gevierd worden. Alleen is dat in coronatijden geen evidentie. Dan maar op de bus, moet Jan Vertonghen gedacht hebben.