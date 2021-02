‘Burger King España’ weet waarom Eden Hazard niet op training was: “Er loopt een 2x1-aanbieding...”

Gisteren werd duidelijk dat de Rode Duivel ontbrak op training bij Real Madrid. De spieren zouden opspelen. Geen goed signaal voor Hazard, die maar niet verlost lijkt te geraken van zijn blessureleed. Het is afwachten of hij komend weekend kan spelen tegen Huesca.

Hamburgerincident

Het is een weinig subtiele verwijzing naar de voorliefde van Hazard voor hamburgers. Er was het befaamde ‘hamburgerincident’ in juni 2011. In de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije werd Hazard vroeg in de tweede helft vervangen door Georges Leekens. Hazard weigerde de uitgestoken hand van de toenmalige bondscoach, stapte meteen naar de kleedkamer en stond vijf minuten later op de parking voor het Koning Boudewijnstadion een hamburger te eten.