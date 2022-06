Britse YouTuber loopt ongestoord het veld op na Champions League-finale en knuffelt Vinícius en Hazard

Meer dan om het goede voetbal zal de Champions League-finale van afgelopen zaterdag tussen Liverpool en Real Madrid herinnerd worden om de chaos buiten het stadion. De aftrap werd met meer dan een halfuur uitgesteld omdat toeschouwers zonder ticket over de hekken klommen en het Stade de France probeerden binnenlopen. De UEFA leek de schuld bij de Liverpool-supporters te leggen, maar bij de Engelse club regende het klachten van fans over de manier waarop zij behandeld werden.

Soit, dat er met de organisatie en de bevoegde veiligheidsdiensten in Parijs iets schortte, is wel duidelijk. Dat bewees ook de Britse YouTuber Daniel Jarvis. De man toont in een video hoe hij vrij eenvoudig na de wedstrijd het veld op en af kon lopen. Hij deed zich eerst voor als een lid van de tv-journalisten, om dan zijn trainingspak uit te trekken en in een outfit van Real Madrid over de boarding te springen. Vervolgens stapt hij rustig richting de vierende Real-spelers en begint hij mee te feesten. Op de beelden is te zien hoe hij Vinícius Jr. omhelst en een handshake doet met Eden Hazard.