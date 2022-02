Braziliaanse voetballer Paulinho ramt McLaren van 700.000 euro tegen boom... en wil meteen nieuwe kopen

Paulinho (27) was als speler van het Chinese Shanghai Port op vakantie in zijn thuisland, wanneer hij het ongeluk veroorzaakte. Volgens getuigen was overdreven snelheid de oorzaak en dat hoeft niet echt te verbazen. De McLaren 600LT zit in amper 9,7 seconden aan 160 km/u. Zijn maximumsnelheid bedraagt 328 km/u. Maar volgens Paulinho reed hij helemaal niet te snel en verloor hij simpelweg de controle over het stuur toen hij in de regen een trager voertuig wou inhalen.

Nieuwe onderdelen importeren

“Er wordt gezegd dat ik met meer dan 170 km/u reed... Mocht dat waar zijn, had ik je dit verhaal niet kunnen navertellen”, aldus Paulinho, een aanvallende middenvelder, in de Braziliaanse media. “Het belangrijkste is dat ik ok ben.” Waarna vrouwlief Daiany Naiara hem bijtrad. “Door de regen gleed de auto plots van de weg en zo zijn we in het gras terechtgekomen. Maar we gaan snel een nieuwe McLaren kopen. Zopas hebben we nog foto’s en een video bekeken van een nieuw model. Deze zou nog wel kunnen gemaakt worden, maar dan moeten er onderdelen geïmporteerd worden en dat zou veel geld kosten. Een nieuwe motorkap, radiator, ventilatoren,.... Net zoals dat voor Paulinho veel tijd en energie zou kosten - hij moet zich concentreren op zijn profcarrière en voetbal.”

Een opmerking die menig Braziliaan moet doen steigeren. De herstelkosten aan de McLaren bedragen 170.000 euro, het equivalent van twintig familiewagens in Brazilië.

Volledig scherm © rv

Paulinho, niet te verwarren met de middenvelder die bij FC Barcelona speelde en nu nog voor Corinthians uitkomt, gaf in 2013 al eens een opgemerkt interview toen hij voor Cadiz tekende. Hij vergeleek zijn speelstijl toen met die van Messi, ook omdat hij slechts 1m67 groot is. “Alleen niet helemaal dezelfde omdat ik minder snel ben”. Paulinho speelde vooral bij kleinere Portugese clubs, al werd hij ook even uitgeleend aan Porto. In 2020 koos hij in China voor het avontuur. En blijkbaar ook het geld.

