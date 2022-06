Boze mama (én tv-gezicht) neemt wraak op Pique met foto van hem met mysterieuze blondine: “Loser!”

Katrin Zytomierska, de mama in kwestie, trok alle registers open met haar Instagrampost. “Luister eens even naar mij, jij loser”, begon de Zweedse, die trouwens niet de eerste de beste is. Ze schrijft blogs en columns, is tv-presentatrice én een hoog aangeschreven zakenvrouw. Maar nu was ze in de eerste plaats dus vooral boos. “Waarschijnlijk wilden de meeste vrouwen op dat feestje gewoon met jou naar bed, maar als ik jou zag dacht ik alleen maar aan mijn zoontje. Ik was dan ook heel duidelijk door je te vragen of je eventjes ‘hallo’ tegen hem wou zeggen. Jij zei ‘nee’. Omdat je wat bent? Iemand die wat met een bal kan dribbelen? Op mij maakt het alvast geen indruk. Het maakt me zelfs triest dat je bekendheid naar je hoofd is gestegen. Zielig. Je bent niet de helft van wat je denkt dat je bent, je bent maar een man met een bal. Net zoals ik een jongetje met een bal heb”, klonk het fors.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ze deelde die tirade bij een foto van Piqué in het shirt van Barcelona, maar als toemaatje deed ze er nog een tweede beeld bij. Een beeld waarop de Spanjaard te zien is met een mysterieuze blondine - en het is niet Shakira, met wie de Spanjaard recent nog uit elkaar ging. De foto werd gemaakt op een event genaamd ‘Brilliant Minds’ in de Zweedse hoofdstad Stockholm, waar Pique was in hoedanigheid van CEO van zijn firma Kosmos. En waar Zytomierska hem dus tegen het lijf liep en tevergeefs om een spraakbericht voor haar zoontje vroeg.

De foto werd sinds afgelopen vrijdag zo druk opgezocht, dat Zytomierska intussen haar Instagrampagina met bijna 170.000 volgers privé heeft gemaakt - maar dat het beeld zich ook via andere sociale media verderverspreidde als een lopend vuurtje, hoeft natuurlijk allerminst te verbazen.

Quote Ik wou gewoon dat hij even iets insprak voor mijn zoontje, maar hij weigerde. Ik was wat verbaasd en vroeg het hem nog een keer, maar zijn antwoord bleef gewoon hetzelfde. Onbeleefd was hij niet, wel eerder arrogant. Wellicht omdat hij een bekende voetballer is. Katrin Zytomierska

In enkele Spaanse media gaf de Zweedse trouwens nog wat extra tekst en uitleg bij wat er zich die vrijdag had afgespeeld. “Ik wou gewoon dat hij even iets insprak voor mijn zoontje, maar hij weigerde. Ik was wat verbaasd en vroeg het hem nog een keer, maar zijn antwoord bleef gewoon hetzelfde. Onbeleefd was hij niet, wel eerder arrogant. Wellicht omdat hij een bekende voetballer is, maar ik had hem nog nooit ontmoet. Nadien nam ik de foto (van Pique en de blondine, red.) en gooide ik hem op Instagram", klonk het nog bij Zytomierska, die het gezelschap van de Spanjaard evenmin kon identificiëren. En dus hebben de Spaanse media er tot op heden nog steeds een vette kluif aan...

Bekijk hier de hoogtepunten uit de relatie van Shakira en Pique: