Bizarre peptalk van Conor McGregor voor zoontje (3) doet wenkbrauwen fronsen: “Sla hem in z’n gezicht”

McGregor en zijn familie zijn momenteel in Dubai. Op het strand vocht Conor Jr. blijkbaar een robbertje uit met een ander kind, waarop hij even terugkeerde naar z’n papa. Die filmde de raad die hij aan z’n zoontje gaf en postte het filmpje op z’n Instagram-pagina.

McGregor begint eerst met een verhaaltje over z’n ketting met leeuwenkop. “Laat me je eerst uitleggen wat dit is. Dit is het wapenschild van onze familie”, klinkt het. “’t Is een leeuwenkop met een kroon. Omdat jij een koning bent, omdat wij koningen zijn. Bash mensen die daar iets op zeggen.”