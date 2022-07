Bizarre fase in Canada: speler probeert doelpunt van ploegmaat af te snoepen, maar pakt uit met gigantische misser

William Akio, een aanvaller uit Zuid-Soedan, zorgde voor ongeloof bij alle voetballiefhebbers in Canada. Hij probeerde een doelpunt van zijn Canadese teamgenoot Alessandro Riggi af te snoepen, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. Toen de bal bijna helemaal over doellijn was gerold zette Akio zijn teen nog tegen de bal, maar dat deed hij helemaal in de verkeerde richting en zo rolde de bal niet tegen de net maar over de zijlijn.