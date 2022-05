BINNENKIJKEN. Van zwembad tot opvallende dressing: de villa waar ‘s werelds best betaalde coach Simeone z’n gejaagde leven kan ontvluchten

Time-outElf jaar staat Diego Simeone (52) als coach aan het roer bij Atletico Madrid. De Argentijn leidde de tweede club uit de Spaanse hoofdstad naar acht prijzen en is vandaag met een jaarloon van zo’n 43 miljoen euro de best betaalde voetbalcoach ter wereld. En Simeone investeerde z'n geld onder meer in een riante Madrileense villa.

Bekijk hier de trailer van ‘Simeone: Living Match by Match’:

Op Amazon Prime Video loopt sinds januari een docureeks over de Argentijnse succescoach - ‘Simeone: Living Match by Match’. De reeks toont Simeone als trainer, maar kijkers krijgen ook een inkijk in het privéleven van de passionele Zuid-Amerikaan. Zo zitten er in de productie ook heel wat beelden die gemaakt werden bij Simeone thuis. En daarbij vallen wel wat dingen op.

Volledig scherm Simeone met z'n gezin in de ruime en open keuken. © Prime Video

Simeone woont met zijn partner Carla Pereyra en hun dochtertjes Francesca (5) en Valentina (3) in een moderne witte villa. Het interieur is strak, de kleuren zijn zacht en alles staat er in het teken van luxe. In de docureeks valt vooral op dat het gezin veel tijd doorbrengt in de gigantische open keuken en ook de dressing van Simeone is opvallend. Of beter: de kleren ín die dressing. Eén beeld toont hoe er wel dertig identieke zwarte hemden in de kast van de Argentijn hangen. Op wedstrijddagen draagt ‘El Cholo’ altijd volledig zwarte maatpakken (zie onder).

Volledig scherm Simeone draagt op matchdagen doorgaans zwarte maatpakken. © Photo News

Op vrije dagen zijn er rond het huis ook genoeg mogelijkheden om de batterijen op te laden. Zo is er onder meer een voetbalveldje waar Simeone een balletje kan trappen met zijn drie zoons uit zijn eerste huwelijk. Giovanni, Giuliano en Gialuca zijn overigens allemaal profvoetballers. Een andere eyecatcher in de tuin is het enorme zwembad.

“We hebben dit huis gekocht en volledig naar onze smaak laten verbouwen”, zei Carla Pereyra er een tijdje geleden over in het tijdschrift Hello. “Het huis toont vandaag exact hoe wij graag leven: in grote open ruimtes met veel natuurlijk licht waar we allemaal samen kunnen genieten.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Diego Pablo Simeone (@simeone)

Volgens het blad bedraagt de kostprijs voor een soortgelijke villa zo’n tien miljoen euro. Het huis is gelegen aan de rand van Madrid, in La Finca de Pozuelo de Alarcón. In die gesloten wijk, die op ongeveer acht kilometer van de Spaanse hoofdstad ligt, wonen overigens nog wel wat beroemdheden. Onder anderen ex-voetballer Fernando Torres en muzikant Alejandro Sanz hebben er naar verluidt een optrekje.

En ook Simeone zal er nog wel een tijdje blijven. Vorige zomer verlengde hij zijn contract bij Atlético tot medio 2024.

Volledig scherm De trainer van Atletico doet een telefoontje aan de rand van z'n zwembad. © Prime Video

Volledig scherm Het voetbalveld in de tuin van Simeone. © Prime Video

Volledig scherm Simeone in z'n dressing. © Prime Video

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Diego Pablo Simeone (@simeone)

Volledig scherm De Argentijn heeft plek genoeg om z'n Range Rover te parkeren. © Prime Video