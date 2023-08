BINNENKIJKEN. De villa die niemand wil: Michael Jordan krijgt z’n riante ‘mansion’ al meer dan tien jaar niet verkocht

De kaap van de tien jaar is intussen gerond. NBA-legende Michael Jordan, 60 intussen, is al meer dan een decennium op zoek naar een nieuwe eigenaar voor zijn immense villa in Chicago. Eerder dit jaar waren er geruchten over een verkoop, maar die stierven een stille dood. Er is maar niemand die de gewenste som wil ophoesten. Nochtans krijg je er heel wat voor in de plaats...

KIJK. Dit is de enorme villa van Michael Jordan in Chicago

In 2012 gooide Jordan het landgoed, dat gesitueerd is in het Highland Park in Illinois, op de markt. Oorspronkelijk wou de basketballegende graag meer dan 27 miljoen euro vangen voor zijn stulpje, maar intussen heeft hij de prijs al drastisch verlaagd. Zo is His Airness nu al tevreden met minder dan de helft van die vraagprijs, maar dan nog is er dus niemand die hem het domein van meer dan 28.000 vierkante meter (waarvan 5.000m² bewoonbare oppervlakte) afhandig wil maken.

Misschien komt het door de vele verwijzingen naar het merk Michael Jordan? Van zodra je de oprit oprijdt, springt er een immense zilveren ‘23' in het oog - een verwijzing naar het rugnummer waarmee hij de Chicago Bulls zes NBA-titels schonk. Verder telt de villa negen luxueuze slaapkamers en liefst 19 badkamers. Maar da’s nog lang niet alles.

Volledig scherm Het hek met de zilveren 23. © Concierge Auctions

Volledig scherm Eén van de negen slaapkamers. © Concierge Auctions

Het is duidelijk dat het zíjn huis is. Het is heel lastig om te verkopen, want de nieuwe eigenaars zullen er héél wat werk moeten insteken om er voor hen een ‘thuis’ van te maken Bruce Bowers, makelaar

Basketballen was niet de enige sport waarin Jordan onderlegd bleek. Zo probeerde hij het ook in het honkbal als profspeler en is hij een fervent golfer. Ook daarvoor trof de Amerikaan de nodige voorzieningen. Verder behoort ook een plonsje in het zwembad (met in het midden een graspleintje) tot de mogelijkheden en liet Jordan er ook een tenniscourt aanleggen. Last but not least is er ook nog een gigantische fitnesszaal, waar naar verluidt ook nog ex-ploegmaats van Jordan kwamen om er met hem te trainen.

Volledig scherm De basketbalzaal. © Concierge Auctions

Volledig scherm Ook een tennisbaan mocht niet ontbreken. © Concierge Auctions

Volledig scherm De fitnesszaal. © Concierge Auctions

Sigarenkamer

Na inspanning komt natuurlijk ontspanning en ook dat had MJ begrepen toen hij de villa renoveerde. Er is een pianozaal en er is ook nog de zogenaamde ‘Great Room’, een andere leefruimte waar alle luxe voor handen is. Ook in de woonst aanwezig: een sigarenkamer. Jordan staat er voor bekend tuk te zijn op een goede sigaar – naar verluidt rookt hij er zo’n zes per dag. In die kamer staan ook talloze kaarttafels. Het is geweten dat de gewezen basketballer nooit verlegen zat om een gokje of om een potje poker voor grof geld, dus waar kon dat dan beter dan in die ruimte?

Volledig scherm De pianozaal. © Concierge Auctions

Volledig scherm Het zwembad met een grasveldje er middenin. © Concierge Auctions

Volledig scherm Ook in deze kamer zijn heel wat kaarttafels voorzien. © Concierge Auctions

Volledig scherm De zogenaamde 'Great Room'. © Concierge Auctions

Jordan, die volgens Forbes op dit moment bijna twee miljard euro waard is, is dus een fijnproever. En niet enkel op het vlak van sigaren. Zo heeft hij als pronkstuk in één van zijn eetkamers een ‘Baghdad-tafel’ ter waarde van zowat 18.000 euro staan. Een ontwerp van Ezri Tarazi, waarop de hoofdstad van Irak te zien is vanuit de lucht. Verder is er ook nog een wijnkelder aanwezig, maar de favoriete ruimte van Jordan zelf zou zijn bibliotheek zijn. Die staat vol boeken, maar ook filmfans komen er aan hun trekken dankzij het enorme scherm dat er is geïnstalleerd.

Volledig scherm De immense wijnkelder. © Concierge Auctions

Volledig scherm De Baghdad-eettafel ter waarde van zo'n 18.000 euro. © RV

Waarom zo moeilijk?

Maar waarom vindt Jordan maar geen koper? “Het is duidelijk dat het zíjn huis is”, zei Bruce Bowers van makelaardij Bowers Realty Group in Illinois eerder. “Het is heel lastig om te verkopen, want de nieuwe eigenaars zullen er héél wat werk moeten insteken om er voor hen een ‘thuis’ van te maken”, aldus Bowers, die bijval krijgt van concullega Janet Borden van Coldwell Banker Homes - een ander bedrijf gespecialiseerd in luxevastgoed. “Het is normaal dat het langer duurt dan gemiddeld om zo’n huis te verkopen, want er zijn niet veel mensen die geld genoeg hebben om het over te kopen. Het lastigste is, na zo’n lange periode op de markt, nog steeds de prijs”, besluit ze.

Eerder dit jaar waren er in de VS geruchten die stelden dat Jordan dan toch een koper had gevonden, maar die werden niet bevestigd. Jordan zelf woont inmiddels al jaren in Florida met zijn tweede echtgenote Yvette Prieto en hun kinderen.

Volledig scherm . © Concierge Auctions

Inbreker

In april slaagde een man er nog in om binnen te breken in de villa in Chicago. Het ging om de 18-jarige Amerikaan Raiden Hagedorn en de politie kon hem na een oproep van de buren op heterdaad betrappen en arresteren. Op TikTok doet ook een recent filmpje de ronde dat de lege villa langs de binnenkant toont (zie onder). Fans van de beroemde ex-basketballer hebben al meermaals geopperd om een museum van de villa te maken, gevuld met memorabilia van Jordan.

