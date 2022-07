BILD haalt Bayern-watcher weg van de club omdat ze een relatie heeft met coach Nagelsmann

Time-Out God in Argentinië: Lionel Messi geniet van theater waarna hij het podium op moet en luidkeels bezongen wordt

“Meeessiiiii, Meeeessiiii.” In het Parijse Prinsenpark wordt Lionel Messi de jongste tijd nog zelden toegezongen, in Zuid-Amerika en thuisland Argentinië is Leo wel de definitie van God. Niet alleen in La Bombonera afgelopen zaterdag of eergisterennacht in Ecuador, waar een reeds voor het WK geplaatst Argentinië twee kwalificatieduels speelde, maar ook in een theaterzaal in Buenos Aires.

31 maart