Bernal woedend na dood van hond: “Met zo iemand is echt iets mis”

Yako en een andere hond overleden deze week door vergiftiging. “Yako stierf in de armen van mijn broer. De onmacht was groot, want we konden niets meer doen, het was te laat. Ik begrijp niet hoe iemand hiertoe in staat is. Een dier zo laten lijden. Het is niet eerlijk! Niemand heeft het recht om het leven van een onschuldig wezen op deze manier te beëindigen”, schrijft Bernal aan zijn 1,2 miljoen volgers op Instagram. “Ik vertel jullie hiermee hoe ik me voel, zodat we allemaal kunnen reflecteren en nadenken over de vraag of we goed voor onze dieren en onze wereld zorgen.”