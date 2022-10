BEKIJK. Amateurvoetballer verbaast alles en iedereen met krankzinnige penalty: “Wat een goal, hè?”

Time-outWesley Borsboom, een Nederlandse amateurvoetballer, eiste afgelopen weekend de aandacht op met een geweldige strafschop. De speler van VV Dubbeldam schoot de bal met een rabona, een trap achter het steunbeen, in de kruising. Straf, zeker omdat het ook nog eens een belangrijke penalty was. Borsboom schoot zijn team immers naar de volgende ronde van de districtsbeker.

“Wat een goal hè”, reageerde Borsboom bij het Algemeen Dagblad. “Op de training schiet ik mijn strafschoppen voor de grap ook altijd achter het steunbeen. Soms vliegen ze wel strak in de hoek, maar zo mooi in de kruising als nu is me nog niet vaak gelukt. Het is mooi dat het op beeld staat ook. Wel jammer dat de bal niet in de winkelhaak bleef hangen, dat had het wel compleet gemaakt. (lacht)”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook opvallend: Borsboom trapt normaal nooit een penalty in een wedstrijd en de 32-jarige middenvelder stond nu ook pas als zesde op het lijstje voor de strafschoppenreeks. Maar hij moest dus toch in actie komen. “Wij hadden al een keer gemist en zij twee keer. Dus toen ik naar de bal stapte, wist ik wel dat het de beslissende penalty kon zijn. Mijn ploegmaats zaten me vooraf ook gek te maken, want ze weten dat ik dit kan. Toen ik naar de bal liep dacht ik: ‘F*ck it, wat heb ik te verliezen?’”

Borsboom zal komende week ongetwijfeld het gespreksonderwerp zijn in menig kleedkamer. Maar hij is niet van plan om nu vaker penalty’s te trappen. “Mijn ploegmaats doen dat prima en dit ga ik toch niet meer overtreffen. Laten we hier vooral van genieten.”

Volledig scherm De Nederlandse amateurvoetballer Wesley Borsboom verbaasde vriend en vijand met zijn penalty. © Social

Lees ook:

Herbekijk ook: Jules (8) krijgt doelpoging van Bataille vol in het gezicht