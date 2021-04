Basketballer wordt op straat uitgedaagd om ‘reus’ te verslaan, waarna magistrale dunk volgt

MotoGP Vriendin Valentino Rossi getuigt over werken als vrouw in MotoGP: “Niet makkelijk met mannen die naar je kont kijken of aanraken”

8 april Als vrouw werken in de MotoGP-paddock, het lijkt op het eerste gezicht geen evidentie. Dat vooroordeel wordt bevestigd door Francesca Sofia Novello, de geliefde van niemand minder dan Valentino Rossi himself. Het Italiaanse model vertelt in een interview met Vanity Fair hoe ze aan lijf en leden mocht ondervinden hoe moeilijk het is voor een vrouw om zich staande te houden in de motorsport. “Als je over je heen laat lopen en er mooi en dom uitziet, ben je klaar.”