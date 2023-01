Ballenjongen die tien jaar geleden Eden Hazard een rode kaart aansmeerde, is nu multimiljonair

Time-OutEden Hazard pakte in zijn carrière slechts één rode kaart, maar het was er wel eentje die zal blijven hangen. Tien jaar geleden werd de Rode Duivel in het shirt van Chelsea van het veld gestuurd nadat hij een treiterende ballenjongen licht aantikte om hem de bal te ontfutselen. De toen 17-jarige jongeman in kwestie is nu 27 en... multimiljonair.

Op 23 januari 2013 - tien jaar en één dag geleden - speelde Chelsea de terugwedstrijd van de halve finale van de League Cup op het veld van Swansea. De Blues stonden onder druk, want twee weken eerder had Swansea de heenmatch op Stamford Bridge met 0-2 gewonnen. Met nog tien minuten op de klok stond het nog steeds 0-0 en balanceerde Chelsea dus op het randje van de uitschakeling.

En toen rolde de bal over de achterlijn. Eden Hazard - toen bezig aan z'n eerste seizoen in Londense loondienst - wilde haast maken, maar een ballenjongen had andere plannen. De 17-jarige jongeman had voor de wedstrijd al aangekondigd tijd te zullen proberen te rekken en hield woord. Hij ging op de bal liggen, waarop Hazard er niets anders op vond dan de bal onder z'n buik uit weg te tikken. Niets aan de hand, maar de ballenjongen legde een stukje komedie op de grasmat en smeerde Hazard zo een rode kaart aan.

Met tien man kwam Chelsea niet meer tot scoren. De match eindigde op 0-0 en Swansea mocht naar de finale, waarin het uiteindelijk won van Bradford. Eden Hazard kreeg een schorsing van drie matchen opgelegd. “We hebben in de kleedkamer elkaar even gesproken”, aldus de Rode Duivel na de wedstrijd. “Ik heb mijn excuses aangeboden en hij ook. Daarmee is de kous af.”

Miljonair

In de jaren nadien groeide Hazard uit tot een van de beste voetballers ter wereld, maar ook de intussen 27-jarige Charlie Morgan, zoals de ballenjongen heet, bouwde een carrière uit. In 2016, drie jaar na het voorval met Hazard, startte hij samen met vriend Jackson Quinn een eigen bedrijf: AU Vodka, een producent van de gelijknamige sterke drank. Het merk heeft zeven verschillende smaken en wordt gekenmerkt door blinkende gouden flessen. “We waren twintig jaar en bij elke verjaardag van een vriend van ons stonden oude flessen wodka”, vertelt Morgan erover. “Dat werd saai en dus vonden we dat we het beter zelf konden beginnen te doen.”

En of dat een succes is gebleken. Zeven jaar na de oprichting zijn Morgan en Quinn multimiljonairs - hun bedrijf draait een omzet van zo'n 50 miljoen euro. Daarmee prijken ze op de 24ste plaats in de ‘Young Rich List’ van de gerenommeerde Britse krant ‘The Times’. Morgan heeft intussen vijftig werknemers, is in veertig verschillende landen actief en de productie bedraagt 35.000 flessen per dag.

