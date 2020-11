Axel Witsel staat op het punt om historisch kasteel in Ardens dorpje te kopen

Witsel bezocht het kasteel onlangs samen met zijn vrouw Rafaella Szabo, die zwanger is van hun derde kindje, waarna hij een bod heeft uitgebracht. Het eigendom stond te koop voor 3,5 miljoen euro. Hoeveel Witsel geboden heeft, is niet geweten. Het kasteel van Harzé, op 25 km van Durbuy, telt 22 comfortabele kamers en zes vergader- of ontvangstzalen. Het beschikt over een fontein die op de erfgoedlijst staat en een gastronomisch restaurant. Ook een meel- en bakkerijmuseum is op het terrein gevestigd.

Het gezin Witsel, momenteel woonachtig in Dortmund, heeft al een villa in het naburige Dolembreux. “Dit is een buitenkansje in het kader van zijn vastgoedplannen. Het kasteeldomein heeft alles wat wij zoeken”, zegt zijn adviseur Michaël Markowicz in de kranten van Sudpresse.

Volledig scherm Kasteel van Harzé. © rv

Witsel investeerde recent nog 1,5 miljoen euro in de nieuwe nv van Bruno Venanzi, Immobilière du Standard de Liège. De krullenbol van Borussia Dortmund is ook mede-eigenaar van Home2Be, een Luiks vastgoedbedrijf dat oude huizen renoveert en opnieuw verkoopt. En in 2016 investeerde hij voor 750.000 euro mee in het Belgische luchtvaartbedrijf LindSky. Witsel heeft ook een voetbalschool in Seraing die zijn naam draagt en waar vader Thierry Witsel zaakvoerder is.

Witsel is niet de enige Rode Duivel die investeert. Zo is Thibaut Courtois mede-aandeelhouder van een Spaanse derdeklasser dicht bij zijn voordeur en kocht hij zich als fervent gamer in bij het Spaanse e-sportsbedrijf DUX Gaming. Eden Hazard, nochtans niet echt een investeerder, stapte in het kapitaal van de nieuwe voetbalploeg die de Amerikaanse zakenman Bob Watkins oprichtte in San Diego. Zijn vermogen wordt geschat op iets meer dan 90 miljoen euro, daarmee is hij nog altijd de rijkste Rode Duivel.

Volledig scherm Thomas Meunier stelt zijn kunstproject voor. Hij is ook de eigenaar van een kip-aan-het-spitrestaurant en een bedrijf van tuinonderhoud. © PRESSE SPORTS

Jan Vertonghen is eigenaar en oprichter van de Jan Vertonghen Foundation, een stichting die kinderen wil aanzetten tot spelen, bewegen en creativiteit. Thomas Meunier is misschien de meest veelzijdige Rode Duivel als het op investeren aankomt. Zo investeerde hij samen met zijn zaakwaarnemer Jacques Lichtenstein in het kunstproject Play-it-Art. Een project dat voetbal wil combineren met moderne kunst. Verder is Meunier ook mede-eigenaar van La Plaza, een kip-aan-het-spitrestaurant in het hartje van Bastenaken. In zijn thuishaven Saint-Ode is Meunier ook eigenaar van een bedrijf dat zich specialiseert in tuinonderhoud en tuinaanleg.

Volledig scherm Jan Vertonghen vorig jaar tijdens een bezoek aan het UZ Antwerpen in het kader van zijn Foundation. © Photonews

Kevin De Bruyne investeerde in 2014 in het kledinglabel KDB, de opbrengst daarvan ging naar de Special Olympics. De Bruyne werd voor zijn periode bij Manchester City ook sponsor van het Duitse vogelpark Walsrode. Simon Mignolet is samen met zijn broer Wouter eigenaar van twee koffiehuizen in Sint-Truiden. Mignolet heeft met zijn Twenty Two Coffee ook een eigen koffiemerk op de markt gebracht. Nacer Chadli ten slotte investeerde in het verleden in twee kledingzaken onder de naam Shaza, één in Neupré en één in Luik en kocht zich onlangs ook voor 1 miljoen euro in bij het immoproject van Standard-voorzitter Venanzi.