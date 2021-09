Armand Duplantis krijgt uitbrander van vader na pintje op Memorial: “Als je al die dopingverhalen hoort, moet je beter nadenken”

‘Mondo’ Duplantis liet twee weken geleden in het Koning Boudewijnstadion nog maar eens zien waarom hij de beste polsstokspringer ter wereld is. De Zweed ging vlot over 6m05 en probeerde daarna z'n eigen wereldrecord (6m18) te verbeteren. Tevergeefs.

Duplantis kreeg kritiek in de Zweedse pers omdat hij een voorbeeldfunctie moet hebben voor de jeugd. “Als je in Brussel bent, moet je een Belgisch biertje drinken”, zei Duplantis over het voorval. Hij gaf ook toe dat het niet verantwoord was om drank van een wildvreemde aan te nemen. “Iemand bood het me aan. Ik weet niet wie, maar het leek geloofwaardig. Ik vroeg of hij ervan had gedronken, hij zei van niet. Anders had ik er nooit van gedronken hoor.”