Argentijnse spits Icardi niet in Qatar, wel op Malediven om zijn huwelijk ultiem te redden. Tevergeefs

Als Argentinië aan Messidependencia lijdt, dan lijdt Mauro Icardi aan Wandadependencia . De soap tussen de 29-jarige Argentijnse spits, door PSG momenteel aan Galatasaray uitgeleend, en zijn partner annex makelaar Wanda Nara (36) moet intussen meer episodes kennen dan Grey’s Anatomy. In een ultieme poging weer samen te komen, trok het koppel op vakantie naar de Malediven. Icardi komt van een kale reis terug. “Wanneer een relatie niet meer vredig is, stopt het voor mij”, zegt Wanda. Is de laatste verhaallijn geschreven?

Acht interlands heeft Icardi op zijn naam, waarin hij één keer scoorde. Het moet met gemengde gevoelens zijn, wanneer hij ziet hoe zijn maats bij de Albiceleste na 36 jaar zonder op één match van absolute WK-glorie staan. Want wat als? Wat als Icardi’s hoofd niet was dolgedraaid door de zeven jaar oudere Wanda en zijn focus altijd op het voetbal had gestaan. Eind 2018 bedroeg zijn marktwaarde als spits van Inter nog 100 miljoen euro. Twee jaar later verkaste de net als Messi in Rosario geboren aanvaller voor de helft van dat bedrag definitief naar PSG.

20 november 2018: Icardi scoort voor Argentinië in een oefenmatch tegen Mexico. De Paul en Lamela zijn al even blij.

Maar de internationale pers, die haalde Icardi het voorbije decennium vooral omwille van zijn onwaarschijnlijke knipperlichtrelatie. Die begon al met een ware knal, toen Icardi de oorzaak was van het einde van het huwelijk tussen Wanda en Maxi Lopez, naast ook spits van toen Sampdoria een goeie vriend van Icardi. Waarna de in de pers breed uitgesmeerde continue stroom rond uit/aan-verhaaltjes de carrière van de spits beheersten. In die mate dat trainers en bestuursleden hem beu werden. Bij PSG moest hij vorig seizoen vertrekken en onlangs kreeg hij ook een uitbrander bij Galatasaray, waar hij ploegmaat is van Dries Mertens. Omdat Wanda in Argentinië aan de rol leek met rapper L-Gante, vertrok hij zonder medeweten van de Turkse club halsoverkop naar Buenos Aires om daar verhaal te gaan halen.

Icardi kan mooie statistieken voorleggen bij Galatasaray, al zit hij er nog maar aan 6 matchen: 4 goals en 3 assists.

Op zijn beurt werd Icardi het voorbije jaar - onder andere - gelinkt aan een Argentijnse influencer en een Turkse actrice. Nara leek haar conclusies getrokken te hebben en leeft al een tijdje gescheiden van de voetballer die ze ook in haar makelaarsportefeuille heeft. Tot, jawel, er vorige week weer foto’s opduikten van de twee samen. Op vakantie op de Malediven leek de liefde weer op te laaien, zo valt af te leiden op de beelden die vooral Icardi gretig op zijn Instagram postte.

Volledig scherm © instagram mauroicardi/wandanara

Maar niets is minder waar, zo stelt Wanda Nara bij Nerazzurri Siamo Noi, een nieuwssite specifiek over Inter. “De vakantie naar de Malediven? Dat was een allerlaatste poging”, sprak Nara. “Het spreekt voor zich dat we na al die jaren plannen en dromen hadden, die we maar al te graag hadden zien uitkomen. Maar eigenlijk waren we al voor de vakantie definitief uit elkaar, we zijn daar nooit echt weer samen geweest. Wanneer een relatie niet meer vredig is, stopt het voor mij. Dat heb ik in oktober voor mezelf al uitgemaakt. Maar ja, Mauro wil niet weten van een scheiding.”

Icardi nam ook wat tijd om te golfen en selfies te nemen op de Malediven.

“Waarom eigenlijk zouden we terug samen komen? Het ging niet goed tussen ons, we maakten te veel ruzie. Dan is het beter om uit elkaar te gaan. Voor het hele gezin trouwens. Ik zie zo veel koppels die ondanks een verschrikkelijk huwelijk toch samenblijven. Wat is daar het nut van? Niemand die daar een prijs voor krijgt. Ik wil iemand die me gelukkig maakt. Iemand die me gemoedsrust bezorgt. En wanneer ik die vind, zullen mijn kinderen de eerste zijn die het zullen weten.” Naast twee dochters met Icardi (Francesca en Isabella) heeft Nara drie zoontjes met Maxi Lopez: Valentino, Constantine en Benedict.

“De tijd zal het uitwijzen”, besluit Wanda. “Ondertussen blijf ik in Istanboel wonen: het contract van Mauro loopt er eind mei af. Ik heb er een appartement gehuurd in hetzelfde gebouw waar hij verblijft. Zo heb ik mijn eigen wereld rond Mauro gecreëerd, opdat hij ook geregeld bij de kinderen kan zijn. Mauro is een geweldige papa.”

De onnavolgbare liefdesdriehoek Nara, Lopez en Icardi

Volledig scherm Wanda Nara op de Malediven. © instagram wandanara