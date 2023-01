Argentijnse held Emiliano Martínez koopt Mechelse herder van 22.500 euro om gezin en WK-prijzen te beschermen

Dicht bij terugkeer bij Aston Villa

Even was er sprake dat Martínez zich met z’n controversieel gedrag op het WK in de problemen zou brengen bij z'n club Aston Villa. Daar is niets van aan, zegt coach Unai Emery. Martínez zat afgelopen weekend tegen Tottenham op de bank, maar dat zou een kwestie van tijd zijn. “‘Emi’ is onze nummer één”, aldus Emery. “Hij staat morgen weer op het trainingsveld en is dicht bij z’n rentree. Intussen rekenen we op Robin (Olsen, red.).”