Aparte combo: Eden Hazard krijgt kappersbeurt en laat ondertussen namen van z’n vijf kinderen op bovenarm tatoeëren

Een op de millimeter gekapte coupe én een extra tattoo zo vlak voor de derby tegen Atlético. Eden Hazard liet zijn vaste kapper Ahmed Alsanawi - die wel meer sterspelers onder handen neemt - invliegen naar Madrid. Ten huize-Hazard - in zijn riante villa - werd de schaar en tondeuse bovengehaald. Én een naald. Want ondertussen liet de Rode Duivel ook de namen van zijn vijf kinderen op zijn linkerbovenarm tatoeëren. Twee vliegen in één klap. Yannis, Leo, Samy, Santi en Ivan - de jongste telg wiens naam nog niet bekend was - staan nu op z'n lichaam.

Het is niet zijn eerste tattoo. Op diezelfde linkerarm staan de geboortedata van zijn drie broers (Thorgan, Kylian en Ethan) en ouders. Net boven de plooi van zijn rechterarm pronkt een grote roos. Een ontwerp dat hij in 2017 liet zetten. De Rode Duivel lag toen vier uur op de tafel bij een speciaalzaak in Fulham. Verder heeft Hazard nog enkele discretere tatoeages, zoals de naam van zijn eerste zoon - Yannis - in speciale tekens in de zij.