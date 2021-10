Anderlecht-flop Samir Nasri (34) staat nog eens op een voetbalveld en gaat meteen over de tongen

Meer sport Opponent wordt na 2 minuten al uit lijden verlost: de opgemerkte boksentree van ‘The Mountain’ uit ‘Game of Thrones’

21 september Hafthor Julius Björnsson, wereldwijd bekend als ‘The Mountain’ uit HBO-reeks ‘Game of Thrones’, is prima aan zijn bokscarrière begonnen. De IJslander van 32 stapte in de ring voor een kamp tegen de Canadese armworstelaar Devon Larratt en in de eerste ronde klaarde hij de klus al.