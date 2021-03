Als de nood het hoogst is: referee maakt plasje op middenstip

Bundesliga “Politie treft Glad­bach-spits Embolo aan op corona­feest­je met vijftien schaars geklede vrouwen”

21 januari Breel Embolo is het onderwerp van gesprek in Duitsland. De politie van Essen beweert dat de spits van Borussia Mönchengladbach aanwezig was op een illegaal feest in een café in diezelfde stad. Embolo en Gladbach ontkennen het verhaal in alle toonaarden.