Achter viraal beeld van Schalke 04-fan die drie pinten op zijn hoofd draagt, gaat hartverwarmend verhaal schuil

Albar­nawe groeide op in Nigeria, maar ontvluchtte zijn land in 2013 om aan de dreiging van terreurgroep Boko Haram te ontsnappen. Via Noorwegen en Italië belandde hij in uiteindelijk in Duitsland. “Ik heb veel nachten op straat moeten slapen, maar nu is mijn leven goed.”

In het Ruhrgebied raakte hij bevriend met Heinz, die in 2011 een zware beroerte had gekregen en zo in een rolstoel was beland. “Heinz zat in een zorgcentrum waar ik regelmatig ging helpen en we kaartten toen vaak samen”, zei Albarnawe onlangs in een interview. “Op een dag nam hij me mee naar zijn grote liefde, Schalke 04, en zo kreeg ik de microbe te pakken.”