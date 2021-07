Aad de Mos loopt Ronaldo tegen het lijf op Ibiza en dat levert héérlijke beelden op: “Messi grote speler, maar zijn talent...”

Time-out Romelu Lukaku en Eden Hazard felicite­ren kinesist Lieven Maesschalk met videobood­schap voor verjaardag

18:05 Kinesist Lieven Maesschalk mag vandaag 57 kaarsjes uitblazen. Zowel bij de nationale ploeg als in zijn praktijk Move to Cure begeleidde hij menig Rode Duivel tijdens een revalidatie. Twee van hen, Romelu Lukaku en Eden Hazard, maken via een video hun gelukswensen over: “Je bent oud nu.”