“400.000 dollar door het toilet gespoeld”: Tyson Fury lacht Drake uit nadat ook weddenschap op boksmatch faliekant afloopt

Time-outTommy Fury won gisteravond zijn bokskamp tegen Jake Paul. Een zuur moment voor Amerikaan en zeker ook voor de Canadese rapper Drake, die stevig had ingezet op een overwinning van de ‘YouTube-bokser’. Tyson Fury, de halfbroer van Tommy, kon het na afloop niet laten om Drake daar nog even aan te herinneren.

KIJK. De hoogtepunten uit de kamp tussen Tommy Fury en Jake Paul

Jake Paul is het nieuwste slachtoffer van de beruchte ‘Drake curse’. Er lijkt immers vloek te rusten op de rapper, die sporters in het verleden al heel vaak ongeluk bracht door op hen in te zetten of met hen op de foto te gaan. Voorbeelden zijn er intussen genoeg.

In 2019 ging Drake bijvoorbeeld op de foto met Sergio Agüero, waarna die een cruciale penalty miste in de Champions League. Formule 1-rijder Charles Leclerc viel dan weer uit met motorproblemen in de GP van Spanje nadat Drake honderdduizenden dollars had ingezet op winst van de Monegask.

En nu is er dus Jake Paul. Drake verwachtte dat Paul zou winnen op knock-out en zette daar 400.000 dollar (zo’n 380.000 euro) op in. Hij kon 1.440.000 dollar verdienen, maar dat gebeurde dus niet. Fury werd door de jury uitgeroepen tot winnaar en Drake verloor zijn geld, tot jolijt van Tyson Fury. De WBC-wereldkampioen bij de zwaargewichten lachte de zanger achteraf uit in een interview.

“Het lijkt erop dat Drake zijn geld is kwijtgespeeld”, klinkt het in onderstaande video. “335.000 (pond) door het toilet gespoeld. (lacht) Maar ik zal jullie een geheim vertellen: ik ben mijn geld ook kwijt. Ik had op een knock-out (van Tommy, red.) ingezet, dus we zijn twee losers.”

Jake Paul kreeg op zijn persconferentie na de kamp ook een vraag over de mislukte weddenschap van Drake. “F*ck, dit is de fout van Drake. Bro, waarom heb je me dit aangedaan?”, grapte de Amerikaan. “Nee, dit was gewoon mijn eigen fout. En 400.000 dollar is niks voor hem.” Dat klopt ook. Het vermogen van de Canadees wordt op een kleine 200 miljoen dollar (omgerekend zo’n 189 miljoen euro) geschat.

Volledig scherm Drake dacht dat Jake Paul zou winnen op knock-out. Hij zette 400.000 dollar in, maar verloor dus. © Instagram

KIJK. Van Cristiano Ronaldo tot Mike Tyson: deze sterren woonden de kamp tussen Fury en Paul bij

