300 euro per maand: Ronaldo trekt voor z’n favoriete cryosauna nu ook (samen met Cristiano Jr.) naar lokale club

Hoewel Cristiano Ronaldo in zijn villa net buiten Manchester over tal van sportapparatuur en herstelmateriaal beschikt, heeft hij zich recent aangesloten bij een openbare - zij het erg luxueuze - sportschool. De Cpase Health Club is gelegen in Knutsford, zo’n 15 kilometer van Trafford Training Centre - het oefencomplex van Manchester United. Knutsford telt amper 13.000 inwoners. Toen de 37-jarige Ronaldo er enkele weken geleden voor het eerst binnenstapte, waren de leden verbaasd. Wat doet zó'n wereldster in een club als die van ons? Leicester-manager Brendan Rodgers en Everton-doelman Jordan Pickford zijn er dan wel lid, Ronaldo is van een nog ander kaliber.

Het antwoord: trainen en herstellen, net als ieder ander lid. En net als elk ander lid betaalt hij maandelijks 255 Britse pond (circa 300 euro) voor het lidmaatschap. Zijn favoriete recoverytoestel is de cryotherapeutische ruimte, ook wel de cryosauna genoemd. Ronaldo heeft zo’n cabine thuis staan - blijkbaar was een van zijn grootste prioriteiten toen hij transfereerde van Juventus naar United om de cryosauna zo snel mogelijk naar Manchester te laten overbrengen. “Hij heeft dit echt nodig”, klonk het eerder in zijn omgeving.

Quote Genetisch gesproken ga ik niet zeggen dat ik me 25 voel, laat ons niet overdrij­ven. Maar wel alsof ik dertig ben. Cristiano Ronaldo (37)

Maar ook in de Cpase Health Club maakt hij er gretig gebruik van. Het wordt er zo’n -130 graden Celsius en is een methode voor spierherstel waarbij vloeibaar stikstof wordt rondgepompt. Om de spieren te versterken, blessures te voorkomen en eventuele pijn te verzachten. Er langer dan vijf minuten inzitten is uit den boze. Kostprijs van zo’n sauna: 45.000 euro. Oh ja: het is ook verplicht om handschoenen te dragen.

Twee dagen geleden nog postte Ronaldo een foto van hemzelf met oudste zoon Cristiano Jr. - intussen 11 en eveneens voetballend bij United. Let vooral op de sixpack zoals z'n vader. Niet vreemd als je al sinds je vierde sit-ups doet. Maar ook Ronaldo’s vriendin Georgina Rodríguez zou al enkele keren zijn meegegaan naar de Cpase Health Club, waar ook onder andere een ruime fitness, groot zwembad en sauna’s aanwezig zijn. Een ander pareltje in het complex: de fototherapiemachine, om rimpels te verminderen en weefsel te herstellen.

Ronaldo is maniakaal bezig met zijn eet- en leefregime. Zo zweert hij ook bij Pilates-routines die focussen op weerstand om zo zijn spierkracht nog te versterken. Of trekt hij voor of na de training, al dan niet met Cristiano Jr, baantjes in zijn binnenzwembad.

Volledig scherm Ronaldo in een recuperatiebad. © rv

Zijn biologische leeftijd zou een pak lager liggen dan 37. “Genetisch gesproken ga ik niet zeggen dat ik me 25 voel, laat ons niet overdrijven. Maar wel alsof ik dertig ben”, zei hij daar in januari nog over. Van een afscheid aan het voetbal denkt hij dus nog lang niet. “Ik voel dat ik nog niet aan het einde van mijn levensduur zit als voetballer. Mijn lichaam en geest krijgen de hoogste prioriteit. Dat lichaam kan ik ook pushen als ik echt wil. Ik ben er wel fier op hoor, wanneer ze zeggen dat Ronaldo zelfs op z’n 37ste nog steeds de speler van weleer is.”

