Zucchero, Kelis en Emma Bale openen Suikerrock 2022!

TienenZucchero (Sugar Fonaciari) komt naar Suikerrock 2022 aan de Tiense Suikerraffinaderij! Da’s wel heel veel suiker in één zin, maar het is net daarom zeer toepasselijk dat de Italiaanse superster ons nieuwe festivalterrein komt inzegenen op donderdag 28 juli. En hij komt niet alleen: Ook de Amerikaanse r&b coryfee Kelis en de Belgische popgrootheid Emma Bale zorgen ervoor dat het laatste weekend van juli reeds start op donderdag. Tel daarbij nog een party (en afterparty) met o.a. Discobaar A Moeder en TLP a.k.a. Troubleman, en het is duidelijk dat je donderdag 28 juli met een dikke rode stift moet aanvinken!

Een man met een gigantisch palmares en een zinderende live reputatie: Zucchero (Italiaans voor suiker, maar zover was u reeds) kreeg zijn bijnaam van een lerares -eigenlijk heet hij gewoon Adelmo Fornaciari- en is die later gewoon blijven gebruiken.

Dankzij het album ‘Blue’s’ uit 1987 werd Zucchero een Italiaanse superster in zijn vaderland, maar het was het daaropvolgende album ‘Oro Incenso e Birra’ dat hem internationaal naar ongekende hoogtes katapulteerde. Een samenwerking met Eric Clapton, waarvan er een slordige 8 miljoen stuks verkocht werden! Clapton is niet de enige die de sympathieke Italiaan genegen is , want Zucchero mag o.a. Bryan Adams, the Blues Brothers, Bono, Jeff Beck, Ray Charles, Elvis Costello, Miles Davis, Peter Gabriel, Mark Knopfler, Brian May, Luciano Pavarotti, Iggy Pop, en Sting tot zijn vrienden rekenen. Miles Davis belde hem ooit om vier uur in de ochtend uit zijn bed om hem uit te nodigen om samen een duet op te nemen.

Zucchero’s discografie puilt uit van wereldhits waaronder ‘Senza Una Donna’, ‘Diamante’, ‘Wonderful World’, ‘Diavolo in me’ en ‘Il Volo’, maar zijn carrière zelfs maar een klein beetje samenvatten zou al resulteren in een lijvig boek.

Eind 2019 werd een veertiende album aan het indrukwekkende oeuvre toegevoegd: D.O.C. (Disco di Origine Controllata), een zeer dansbare, catchy en nog toegankelijkere Zucchero plaat waarop veelvuldig gebruik gemaakt wordt van elektronische beats en pop elementen. De tournee ter ondersteuning van dit album was gepland vanaf juni 2020, maar moest om de gekende reden meermaals uitgesteld worden. Inmiddels verscheen eind vorig jaar nog een nieuw album, voor de eerste maal met alleen maar covers en de zeer toepasselijke titel ‘Discover’. Daarop nummers van o.a. Genesis, Chris Isaac en Coldplay, en samenwerkingen met o.a. Bono.

De geplande tour is inmiddels in april van dit jaar eindelijk van start kunnen gaan, en houdt halt op Suikerrock op donderdag 28 juli in onze ‘Factory of sweetness’ Niet te missen!

Kelis

Kelis Rogers, beter bekend als Kelis, werd geboren en getogen in Harlem, New York. Haar bijdrage aan Ol’ Dirty Bastard’s hit ‘Got Your Money’ legde haar geen windeieren. In 1999 verscheen haar piece de resistance ‘Kaleidoscope’ en daarna volgden jaren van hitlijsten en grensverleggende muziek, met miljoenen verkochte albums en talloze top 10-hits: ‘Caught out there (I hate you so much right now)’, ‘Good stuff’, ‘Milkshake’, ‘Trick me’, ‘Millionaire’, ‘Acapella’ en ‘Bounce’ om er maar enkele te noemen.

Kelis toerde in alle uithoeken van de wereld, stond op de grootste festival en deelde het podium met ‘s werelds topartiesten. Ze is ook te horen op nummers van o.a. N.E.R.D., P. Diddy, Busta Rhymes, Outkast, Disclosure en uiteraard ook haar ex Nas.

Naast haar carrière in de muziek is Kelis ook een door ‘Le Cordon Bleu’ opgeleide chef-kok met meerdere kookspecials op televisie. Ze heeft een debuutkookboek ‘My Life on a Plate’, is een boerderijeigenaar en een ontluikende ondernemer met ‘Bounty & Full’, haar lijn van gastronomische sauzen.

Maar op donderdag 28 juli ruilt ze de kookpotten voor de microfoon en brengt ze een exclusieve Belgische show. Good stuff!

Emma Bale

In 2016 stond Emma Bale voor de eerste keer op de Suikerrock planken, net voor haar 17de verjaardag. Op dat moment had ze al drie grote hits gescoord: ‘All I Want’, ‘Fortune Cookie’ (met Milow) en ‘Run’ dat in de radio edit van Lost Frequencies goed was voor miljoenen streams.

In de jaren nadien ontpopt ze zich van singer-songwriter tot popprinses, met single pareltjes als ‘Cut loose’ en ‘Curaçao’. Het duurt echter nog tot 2021 (corona weet je wel…) voor haar debuutplaat ‘Retrospect’ verschijnt. Daarop laat ze horen dat haar mengeling van pop, r&b en elektronica helemaal op punt staat, en dat ze klaar is om in de voetsporen te treden van popiconen zoals Ellie Goulding en Dua Lipa. Op donderdag 28 juli staat Emma Bale 2.0 op Suikerrock, ditmaal net voor haar 23ste verjaardag. Tijd om te knallen!

Suikerrock 2022 vindt plaats van donderdag 28 juli tot en met zondag 31 juli, op het nieuwe terrein: het Bietenplein aan de Tiense Suikerraffinaderij.