Zorgberoepenrally in Tienen maakt jongeren warm voor job in de zorg

“Een brug slaan tussen onderwijs en arbeidsmarkt is voor alle zorgpartners belangrijk”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie die samen met de leerlingen ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ van VIA Tienen deelnam aan de zorgworkshops. “Daarom ondersteunen we initiatieven als de Zorgberoepenrally. En organiseren we ook overleg tussen alle zorgpartners. Het is voor de jongeren de kans om te ervaren of ze de juiste talenten en interesses in huis hebben voor een job in de zorg. Denk aan functies zoals verpleegkundige, kinderbegeleider, radioloog of ergotherapeut. Naast de verpleegkundige opleidingen staan ook de wetenschappelijke en de technische zorgberoepen in de kijker.”