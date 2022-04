Zonepastoor en eredeken Joris Hardiquest (72) bezwijkt aan corona

Tienen/HoegaardenPastoor Joris Hardiquest (72) is overleden. Hij bezweek maandag aan de gevolgen van een coronabesmetting. Hardiquest was echter niet enkel gekend en geliefd in zijn parochie, hij zette door de jaren heen ook zijn schouders onder tal van projecten.

De geboren en getogen Hoegaardier werd in 1976 tot priester gewijd en deed zijn eerste mis in de Sint-Gorgonisukerk. Al snel verhuisde hij als onderpastoor naar het naburige Tienen, waar hij tot het eind verbleef. Later werd hij pastoor van de Sint-Germanuskerk. Jarenlang ging hij er iedere zondag de mis voor. In 1989 werd hij benoemd tot deken. Buiten het dekenaat van Tienen, waaronder alle parochies van Tienen, Lubbeek en Glabbeek vielen, werd Joris later ook nog deken van het dekenaat van Zoutleeuw en kreeg zo ook de administratie van alle parochies van Zoutleeuw, Linter en Landen onder zijn vleugels. 68 parochies in totaal. Tot de fusie van het nieuwe dekenaat. Hardiquest werd eredeken, maar bleef tevens zonepastoor van de Pastorale Zone Sint-Germanus - Tienen; pastoor in Tienen, Hakendover, Grimde, Kumtich, Oplinter, Oorbeek, Overlaar, Goetsenhoven, Sint-Margriete-Houtem, Bost en Vissenaken.

Bezige bij

Ontelbare catecheses, vormsels en communies dus. Meer dan werk genoeg, maar toch slaagde pastoor Hardiquest erin om zijn schouders onder tal van projecten te steken. Zo kon je hem regelmatig aantreffen aan het Rakkersveld, waar hij aalmoezenier was van scouts de Bergrakkers. Ook bij de chiro Jeanne D’arc was hij proost. Jaarlijks organiseerde hij wel een bedevaart naar Lourdes op Pinkstermaandag. Met de werkgroep Mensen in Nood, die uit de parochieraad gegroeid is, probeerde hij mensen te helpen. Dat gebeurde veelal in stilte ‘want armoede is geen bezienswaardigheid’ vertelde hij hierover in een eerder interview.

Palmezelommegang

Joris Hardiquest volgde evenzeer de restauratiewerken aan de Sint Germanuskerk op de voet op. Respect voor het verleden had de man wel. Door zijn toedoen werd ook de jaarlijkse palmezelommegang op palmzondag van onder het stof gehaald. Sinds 1997 trekt die weer jaarlijks door de Tiense straten. De daaropvolgende week trof je hem steevast aan in Hakendover, bij de Paardenprocessie met als hoogtepunt de wijding en galop van de paarden op de Tiense Berg.

Wie Joris Hardiquest nog een laatste groet wil brengen kan dat op donderdag tussen 19 en 20 uur in het uitvaartcentrum Rummens aan de Aarschotsesteenweg in Tienen. De uitvaart zal plaatsvinden in zijn parochie, in de Sint-Germanuskerk: vrijdag om 10.30 uur. Net voor zijn ‘palmweekend’. Joris zal volgens zijn wens begraven worden in zijn geboortedorp Hoegaarden.