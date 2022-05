Zomeraanbod voor de jeugd in Tienen

Tienen Vooruit Tienen vraagt betere spreiding van elektri­sche laadpalen en oplossing voor mensen zonder oprit: “Geen énkel exemplaar in deelgemeen­ten”

De ambitie en de verwachting is dat in Vlaanderen tegen 2030 meer dan 1 miljoen wagens elektrisch zullen rijden. Dat betekent dat er dus ook voldoende laadpalen beschikbaar moeten zijn, zowel privé als publiek. Er is sprake van 100.000 laadpunten in Vlaanderen tegen 2030. Tienen telt momenteel 17 publieke laadpalen. “Maar opvallend: geen enkele in de deelgemeenten”, stelt Vooruit Tienen vast.

11:30