Zinkgat opgedoken in Kliniekstraat, ziekenhuis enkel te bereiken via tegenovergestelde richting

Multimodaal.Vlaanderen moet goederen­ver­voer verduurza­men: “Er is nog heel veel potentieel”

Sinds deze zomer kunnen bedrijven in Vlaams-Brabant dankzij de samenwerking tussen POM Vlaams-Brabant en Multimodaal.Vlaanderen rekenen op professioneel multimodaal advies. Bedoeling is om het goederenvervoer over water en via het spoor beter te organiseren in de toekomst.