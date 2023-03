Zeven jaar geleden opende enige halal-slagerij de deuren : “Balletjes of geit, deze lekkernijen zijn echt wel populair”

Update Ouders van baby die overleed bij onthaalmoe­der dienen klacht in: “We willen éxact weten wat er gebeurde”

De baby van zes maanden die maandag levensgevaarlijk gewond raakte na een val bij de onthaalmoeder in Kessel-Lo (Leuven) is overleden. De onthaalmoeder (33) verklaart dat het meisje uit haar armen viel, maar die verklaring komt niet overeen met de bevindingen van de wetsdokter. Om betrokken te worden bij het onderzoek, dienen de ouders klacht in bij de onderzoeksrechter.