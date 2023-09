Zestiger mag aan rechter uitleggen waarom hij politie jarenlang bestookt met lasterlijke brieven en mails: “Jullie zijn een bende circusapen”

Massimilia­no (52) verrast zijn klanten in zijn restaurant maar wat graag met een operasere­na­de: “Ik hou van zingen, maar eigenlijk heb ik planken­koorts”

Wie te gast is in het Leuvense restaurant La Stanza weet dat de Italiaanse kost er zorgvuldig wordt bereid volgens de receptuur van ‘la mamma’. Ondanks de piekfijne keuken is het de eigenaar en chef Massimiliano Tocci (52) die de ster van de zaak is. Jarige klanten trakteert de Italiaanse bon-vivant maar al te graag op een donderende operaserenade.