Zes maanden cel voor cocaïnegebruiker die minnelijke schikking niet betaalt

Vergeet Open Vld Leuven want vanaf nu is het LvL: “Tijd om verande­ring te brengen, bijvoor­beeld in het mobili­teits­be­leid”

De Leuvense liberalen laten de naam Open Vld achter zich met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024. Opmerkelijke keuze maar volgens voorzitter Zjef Cokelaere is de nieuwe naam het logische gevolg van een vernieuwingsoperatie die van start ging toen Alexandra Roumans het roer overnam van Rik Daems als fractievoorzitter. Blijft de vraag van één miljoen: wie wordt het kopstuk in Leuven voor de blauwe partij?