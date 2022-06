Zalig Zomeren in Tienen

TienenZomer in Tienen, dat staat voor zonnige terrasjes, gezellig samenzijn, maar vooral opnieuw een goedgevulde agenda met een hele resem evenementen en de vernieuwde Grote Markt als centrale locatie. Tienen kermis geeft traditioneel de aftrap. Van vrijdag 17 juni tot en met maandag 27 juni mag je je verwachten aan een spetterende ‘Tienen kermis’. De officiële opening is voorzien op vrijdag 17 juni om 18.00 uur. Op zaterdag 25 juni is het ‘De Langste Dag’ met een zomerbraderie in de winkelstraten en optredens van o.a. Sergio en Mama’s Jasje op de Veemarkt.

De zomervakantie wordt ingezet met een stevig feestje op de Grote Markt op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli met het ‘Sweet City Festival’. Op vrijdag gaan we onder meer met Jan Vervloet en DJ Wout terug in de tijd met ‘The 90’s & Nillies’. Op zaterdag brengen onder andere Voltage en Marko de la Rocca sweet house music.

Warm je stembanden alvast op om uit volle borst mee te zingen met populaire liedjes tijdens ‘Tienen Zingt’ op zondagavond 3 juli ’22.

HAP

Het gezellige ‘HAP Foodtruck Festival’ palmt dit jaar het Vianderdomein in op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli. Een 25-tal mobiele keukentjes en foodtrucks toveren het park om tot één groot openluchtrestaurant, waar akoestische muzikanten en dj’s zorgen voor de sfeer. Op zondag 10 juli is er in het kader van ‘Vlaanderen Feest’ een optreden van popster CAMILLE.

Ketnet

Op zaterdag 16 juli strijkt de ‘Ketnet Zomertour’ op de Grote Markt neer met een bruisend festivaldorp. Een groot familie-evenement met animatie en optredens van o.m. Samson en Marie, #LikeMe, Nachtwacht, Kaatje, Kamiel en Victor en nog vele andere Ketnet- en Studio 100-acts.

Jazz

Op donderdag 21 juli is er de derde editie van het jazzfestival ‘Jazz Tienen’. Onze lokale held Ben Vanderweyden brengt een ode aan Toots Thielemans, die dit jaar zijn 100ste verjaardag gevierd zou hebben. Het is ook genieten met o.m. de latin music van Los Callejeros, met de Tiense Christophe Millet aan de percussie.

Suikerrock

Het laatste weekend van juli is steevast gereserveerd voor ’Suikerrock’, ditmaal op het Bietenplein aan de Tiense Suikerraffinaderij. Deze parel der festivals zet Tienen weer internationaal op de kaart met op donderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 juli o.m. volgende kleppers van formaat: Zucchero, The Chemical Brothers, The Sisters of Mercy en Tom Jones. In de rand natuurlijk heel wat beleving zoals een reuzenrad en DJ- en Acoustic Stage.

Fietsen en wandelen

Rustig wandelen en fietsen op je eigen tempo langs landelijke en verkeersarme wegen, dat is wat ‘Tienen fietst en wandelt’ op zondag 7 augustus in petto heeft. Je krijgt de keuze uit verschillende bewegwijzerde routes en ook de bezemwagen staat paraat bij pech op de weg. Vertrek- en aankomstplaats is de Begijnhoeve in Oorbeek.

Beiaard

Iedere woensdagavond in juli en augustus kan je onder de Sint-Germanustoren luisteren naar een beiaardconcert. Stadsbeiaardier Luc Rombouts ontvangt er gastbeiaardiers uit binnen- en buitenland en beroert ook zelf de toetsen van onze 18de eeuwse Witlockxbeiaard. Voorafgaand aan het eerste en laatste concert is er een begeleid bezoek aan de beiaardtoren.

Buurt

Buurten en wijken worden aangemoedigd om buurtinitiatieven te organiseren, Hiervoor kunnen zij tweemaal per jaar een toelage van 225 euro ontvangen voor kleine initiatieven of eenmaal per een jaar een toelage van 2.250 euro voor een groot (buurt)feest. Deze zomer kunnen zij lokaal talent uitnodigen, zodat ook zij hun passie kunnen uitvoeren deze zomer. Lokaal talent uit Tienen kan zich kandidaat stellen voor maandag 20 juni om 12.00 uur via www.tienen.be/lokaal-talent. Elk artistiek talent is welkom: vertellers, muzikanten, dichters, clowns, jongleurs, workshopgevers, ...

Radio Modern

We sluiten de zomer af met ‘Radio Modern’ op zaterdag 27 augustus. Verwacht je aan een retro swingfeest met een knallende liveband, zwierende petticoats, mooi uitgedoste vrouwen en een tot de laatste centimeter gevulde dansvloer. Voor wie de pasjes nog niet onder de knie heeft, start het bal populaire met een dansles. Ga langs voor een make-over in het Beauty Boudoir van de Modernettes. Back to the nifty fifties and swinging forties!

Meer info is terug te vinden op www.zomerenintienen.be en in de programmabrochures bij de lokale handelaars en stadsdiensten.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.