Winkelierszoon en regisseur Philippe Niclaes draait documentaire in ouderlijke drogisterij: “Iedereen heeft spijt dat het verdwijnt, maar niemand doet er iets aan”

Buurtwinkels die verdwijnen, het is geen nieuw fenomeen. Regisseur Philippe Niclaes maakte er de documentaire ‘Zolang we nog kunnen’ over. Daarvoor ging hij langs bij drie winkels waaronder de ouderlijke zaak in Tienen. Al was het ‘draaien’ in die laatste zaak toch niet iets specialer. “Hij maakte ons wijs dat het maar een proef was om ‘iets uit te proberen’. We hadden er zeker niet voor staan springen, maar het resultaat is fijn en maakt heel wat los.”